Il Brasile Under 20 ha convocato Joao Costa. L'esterno brasiliano che da tempo si allena con la Prima Squadra, anche sotto la guida di Daniele De Rossi, ha pubblicato un post su Instagram per celebrare la chiamata: "Un altro sogno realizzato! Semplicemente ringrazio Dio, la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno aiutato in qualche modo, è una gioia immensa poter indossare la maglia del mio paese!"

