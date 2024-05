Argentina: Dybala fuori dai convocati verso la Copa America. C'è Paredes

L'Argentina ha pubblicato la lista dei convocati per le gare che la vedranno affrontare Ecuador e Guatemala in previsione della prossima Copa America. Nell'elenco non figura Paulo Dybala che è alle prese con un problema fisico nelle ultime settimane, con De Rossi che ieri ha detto come avesse "mezz'ora nelle gambe". C'è invece Leo Paredes.