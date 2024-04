Euro 2024: Orsato e Guida gli arbitri italiani. C'è anche Taylor

Marco Guida di Torre Annunziata e Daniele Orsato di Schio, sono i direttori di gara selezionati dalla Uefa per gli Europei in programma dal 15 al 14 luglio in Germania. Come arbitri Var, invece, scelti Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. In tutto 18 gli arbitri scelti per dirigere le 51 partite della kermesse continentale. ù

Questo l'elenco in ordine alfabetico: Artur Soares Dias (Portogallo), Jesús Gil Manzano (Spagna), Marco Guida (Italia), Istvan Kovacs (Romania), Ivan Kruzliak (Slovacchia), François Letexier (Francia), Danny Makkelie (Olanda), Szymon Marciniak (Polonia), Halil Umut Meler (Turchia), Glenn Nyberg (Svezia), Michael Oliver (Inghilterra), Daniele Orsato (Italia), Sandro Schärer (Svizzera), Daniel Siebert (Germania), Anthony Taylor (Inghilterra), Clemente Turpin (Francia), Slavko Vincic (Slovenia), Felix Zwayer (Germania).

Nella squadra arbitrale di Guida ci saranno gli assistenti Filippo Meli e Giorgio Peretti, in quella di Orsato Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.