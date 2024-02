Mondiali 2026: la finale si giocherà al MetLife Stadium

La finale dei Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Usa, i primi a 48 squadre, si giocherà il 19 luglio a New York. Lo ha reso noto la Fifa. L'impianto scelto è il MetLife Stadium, in cui giocano i NY Giants e i Jets della NFL e che, per amore di precisione, si trova a East Rutherford, che è già New Jersey e si trova a una ventina di chilometri a ovest di Manhattan.

La finale per il terzo e quarto posto si svolgerà invece a Miami. Sempre la Fifa, ha fatto sapere che il Canada giocherà la sua prima partita nel torneo il 12 giugno a Toronto, e nello stesso giorno esordiranno anche gli Usa al SoFi Stadium di Los Angeles.