Nel pomeriggio, alle 18.00, va in scena la sfida valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa tra Mali e Costa d'Avorio: la vincente sfiderà in semifinale la Repubblica Democratica del Congo. Anche oggi il difensore giallorosso Evan Ndicka figura tra gli 11 titolari scelti per affrontare il Mali allo Stade Municipal de Bouaké.