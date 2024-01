Partita fondamentale per la Costa d'Avorio di Evan Ndicka che dopo aver superato a fatica la fase a gironi della Coppa d'Africa se la vedrà contro il Senegal (fischio d'inizio ore 21:00) per accedere ai quarti di finale. Sono state ufficializzate le formazioni di entrambe le squadre e per gli ivoriani il difensore giallorosso è stato confermato titolare dal primo minuto.