Dalla Coppa d'Asia non arrivano buone notizie per la Roma. Sardar Azmoun, infatti, ha subito un risentimento muscolare ai flessori ed è rimasto in panchina per 90' nel match del suo Iran contro Hong Kong. Ieri si è allenato in palestra e domani la sua presenza contro gli Emirati Arabi è a serio rischio.

(Varzesh.com)