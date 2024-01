Mentre la Roma questa sera è attesa a San Siro dal Milan in campionato, Sardar Azmoun inizia la Coppa d'Asia con il suo Iran. Nel pomeriggio l'Iran sfida la Palestina nella prima giornata della fase a gironi della competizione. L'attaccante giallorosso, che si è unito alla sua Nazionale dopo il derby di Coppa Italia, non figura nella formazione titolare dell'Iran e si accomoda almeno inizialmente in panchina.