Evan Ndicka e la sua nazionale si preparano alla Coppa d'Africa, al via dal 13 gennaio. La Costa d'Avorio, infatti, affronta in amichevole Sierra Leone allo Stade Laurent Pokou a San Pedro alle 18.00: il difensore giallorosso, arrivato l'estate scorsa alla Roma a parametro zero dopo l'esperienza all'Eintracht Francoforte, scende in campo dal primo minuto con la maglia della sua selezione.