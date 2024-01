Coppa d'Asia: l'Iran vuole Azmoun per la competizione. Inviata una richiesta ufficiale ai giallorossi

Non solo Coppa d'Africa, il 12 gennaio avrà inzio anche la Coppa d'Asia che vede coinvolto anche l'Iran di Azmoun, che si trova attualmente nella lista dei pre-convocati per la competizione e la sua Nazionale brama per averlo in squadra, tanto da aver inviato una richiesta ufficiale alla Roma tramite un comunicato:

“La Federcalcio ha inviato una lettera ufficiale al club della Roma e secondo le regole della FIFA, ha richiesto la presenza di Sardar Azmoun in Nazionale e sta trattando con la dirigenza della Roma per ottenere l’approvazione della presenza di questo giocatore, quindi la Federcalcio attende la fine dell’ultimatum dell’AFC (tra 12 giorni): si attende la decisione del club italiano di liberare questo giocatore e di unirlo al ritiro della Nazionale, dopodiché verrà stilata la lista definitiva e i 26 tesserati della Nazionale che parteciperanno.”