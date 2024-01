Coppa d'Africa: la Costa d'Avorio di Ndicka si qualifica agli ottavi di finale. Il 29 la sfida contro il Senegal

Rinviato il rientro di Evan Ndicka nella Capitale. La posizione della Costa d'Avorio in Coppa d'Africa sembrava ormai compromessa e l'unica speranza per rimanere in corsa per un posto ai playoff era quella di risultare una delle migliori terze della fase a gironi, risultato reso possibile dalla vittoria del Marocco sullo Zambia per 1-0 (gol di Ziyech). Ndicka e compagni lunedì affronteranno il Senegal negli ottavi di finale.