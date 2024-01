Oggi alle ore 18 italiane andrà in scena la partita tra Guinea Equatoriale e Costa d'Avorio, valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa. Il difensore centrale ivoriano della Roma, Evan Ndicka, partirà titolare nella difesa a quattro scelta da Gasset. Match fondamentale per la Costa d'Avorio, attualmente terza ed eliminata dalla competizione.