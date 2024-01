Al via la Coppa d'Africa per Evan Ndicka, che questa sera ha iniziato dal 1' nella gara contro la Guinea-Bissau. Il difensore, che è partito qualche giorno fa da Roma in vista della competizione, oltre a quella di stasera ha in programma nel Girone A le gare contro la Nigeria il 18 gennaio e contro la Guinea Equatoriale il 22 gennaio.