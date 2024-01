Algeria, Aouar: "Pronto per giocare"

Alla vigilia della sfida con la Mauritania, terza giornata del girone della Coppa d'Africa, Houssem Aouar ha parlato in conferenza stampa insieme al ct Belmadi. "È una partita importante, ne siamo consapevoli. Sono sempre partite importanti quando indossiamo questa maglia, lo sappiamo - le parole del centrocampista della Roma -. Non ho giocato l’ultima partita, è un dato di fatto ma ovviamente sono pronto per giocare. Mahrez è un giocatore esperto, nella sua carriera ha vissuto situazioni ancora più complicate. Siamo fiduciosi e abbiamo sempre fiducia nel nostro capitano".