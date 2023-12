Spalletti: "Zaniolo ha qualità per diventare un top ma bisogna insegnarli ad autodisciplinarsi"

Zaniolo "è un calciatore fortissimo, ha molte delle qualità che servono per diventare un calciatore top. C'è da insegnargli ad autodisciplinarsi, aiutandolo nella professione che fa. Non è che siccome io ho queste caratteristiche vivo di rendita, bisogna migliorarle e svilupparle al meglio".

Così Luciano Spalletti, ct della Nazionale, dice la sua su Nicolò Zaniolo durante un'intervista a Tg Poste. Poi, parlando dei giovani in generale, lo Spalletti pensiero è che "fanno un po' di confusione, ci sono moltissime altre cose a disposizione e si fa difficoltà a riconoscere le cose vere da quelle virtuali".

Infine, parlando del calcio italiano, il tecnico azzurro evidenzia come, per lui, sia "a un buonissimo livello. Stiamo tentando di adeguarci alla globalizzazione, dobbiamo saperla usare bene non ponendoci limiti e adeguandoci. I giovani calciatori non devono mettersi in panchina aspettando che capiti qualcosa, devono andare all'estero a farsi le ossa come fanno molti ragazzi", conclude.