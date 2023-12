Euro 2024, a breve il sorteggio dei gironi: Italia in quarta fascia

Ad Amburgo, alle 18.00, va in scena il sorteggio dei gironi di Euro 2024 in programma in estate in Germania. Dall'urna l'Italia di Luciano Spalletti, inserita in quarta fascia dopo aver agguantato la qualificazione all'Europeo da seconda nel gruppo C, scoprirà le avversarie nella competizione. La Germania, poiché organizzatrice della manifestazione, è in prima fascia e già prevista nel gruppo A.

LE FASCE

Prima fascia: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna.

Seconda fascia: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria.

Terza fascia: Scozia, Olanda, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia.

Quarta fascia: Italia, Serbia, Svizzera, vincente playoff 1, vincente playoff 2, vincente playoff 3.