Dal prossimo 13 gennaio al via la Coppa d'Africa. In attesa delel liste ufficiali sono arrivate le prime pre-convocazioni delle nazionali: Ndicka con la Costa d’Avorio, mentre Aouar con l’Algeria. Se dovessero arrivare in fondo salterebbero ben 6 gare di campionato, gli ottavi di Coppa Italia e gli eventuali quarti di finale.

