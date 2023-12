Copa America 2024: Argentina nel girone con Perù e Cile (FOTO)

Il 20 giugno 2024 inizierà la 48esima edizione della Copa America. C'è grande attesa per l'Argentina campione in carica di Dybala e Paredes. Nella notte italiana sono stati sorteggiati i gironi e l'Albiceleste è stata inserita nel gruppo A con Perù, Cile e una tra Canada e Trinidad e Tobago.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! ?

Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! ?

Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023