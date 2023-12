Durante una conferenza stampa che dà il via al percorso dell'Algeria in Coppa d'Africa, il commissario tecnico delle Fennec Foxes Djamel Belmadi ha parlato anche delle condizioni di Houssem Aouar, il talentuoso centrocampista ex Lione arrivato a Roma questa estate. Le sue parole: "Aouar è ​​guarito, ho buoni contatti con il suo club e con lui".