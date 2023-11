L'Iran di Sardar Azmoun scende in campo per sfidare l'Uzbekistan di Eldor Shomurodov nel match valido per la seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Il centravanti iraniano della Roma è partito titolare e al minuto 14 ha fornito l'assist per il gol dello 0-1 siglato da Rezaeian.