Ucraina-Italia: Mancini verso una maglia da titolare

Questa sera l'Italia, a Leverkusen, sfiderà l'Ucraina per guadagnarsi definitivamente un posto per gli Europei 2024. Alla squadra di Spalletti serve una vittoria o un pareggio e tra gli azzurri potrebbe scendere in campo dall'inizio un solo romanista: Mancini, infatti, è in vantaggio su Gatti per affiancare Acerbi nella difesa a 4 completata da Di Lorenzo e Dimarco come terzini. Questa la probabile formazione per questa sera:

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa.

(Sky Sport)