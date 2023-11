Alle 18.30 l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata sfida i pari età del San Marino nella sfida valida per la qualificazione agli Europei di categoria in programma nel 2025. Non figura tra le scelte del ct il centrocampista giallorosso Edoardo Bove, out per la gara. Questo l'11 scelto da Nunziata: Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Calafiori; Ndour, Prati, Casadei; Volpato; Esposito, Gnonto.