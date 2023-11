U21, Irlanda-Italia: Bove titolare (FOTO)

Nel pomeriggio, alle 18.30, a Cork gli azzurrini di Carmine Nunziata scendono in campo per affrontare l'Irlanda nella sfida valida per la qualificazione ai prossimi Europei Under 21. Tra gli 11 giocatori scelti dal commissario tecnico dall'inizio figura anche il centrocampista giallorosso Edoardo Bove. Davanti a Desplanches in porta difesa composta da Zanotti, Coppola, Pirola e Calafiori, a centrocampo Prati in cabina di regia con Bove e Ndour interni, mentre in attacco Nunziata schiera il tridente con Fabbian, Esposito e Gnonto.