Turchia, Celik convocato per le gare contro Germania e Galles (FOTO)

La sosta si avvicina e dopo il Derby della Capitale i calciatori della Roma raggiungeranno i ritiri delle proprie nazionali. Tra i giocatori che lasceranno Trigoria c'è anche Mehmet Zeki Celik, il quale è stato convocato dal ct della Turchia per l'amichevole contro la Germania e per la sfida contro il Galles, valida per le qualificazioni a EURO 2024.

18 Kasım’da özel maçta Berlin’de Almanya ile 21 Kasım’da EURO 2024 Elemeleri’ndeki son maçında Cardiff’te Galler ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı. #BizimÇocuklar ?? pic.twitter.com/BVHktEIgBe — Türkiye #BizimÇocuklar ?? (@MilliTakimlar) November 10, 2023