Portogallo, Rui Patricio convocato per le sfide contro Liechtenstein e Islanda (FOTO)

La sosta si avvicina e dopo il Derby della Capitale i calciatori della Roma raggiungeranno i ritiri delle proprie nazionali. Tra i giocatori che lasceranno Trigoria c'è anche Rui Patricio, il quale è stato convocato dal ct del Portogallo Roberto Martinez per le partite contro Liechtenstein e Islanda, valide per le qualificazioni a EURO 2024. I lusitani hanno già strappato il pass per l'Europeo grazie alle 8 vittorie in altrettante gare conquistate nel Gruppo J.

? ????? ?️ Roberto Martínez divulgou os convocados para os jogos de novembro! #VesteABandeira pic.twitter.com/IVfyfvux4H — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2023