Polonia-Repubblica Ceca, ZALEWSKI: "So che il ct conta su di me, ma devo lottare per restare in nazionale più a lungo possibile"

TVP SPORT - Nicola Zalewski è sceso in campo nella partita tra Polonia e Repubblica Ceca, valida per la nona giornata delle qualificazioni all'Europeo 2024 e terminata con il punteggio di 1-1. L'esterno della Roma è stato tra i migliori e ha partecipato anche all'azione del momentaneo 1-0 dei polacchi. Al termine del match il giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Penso che abbiamo giocato una buona partita. È un peccato aver perso la possibilità di qualificarci direttamente, ma abbiamo ancora gli spareggi. Vedremo chi affronteremo. Abbiamo provato a segnare il secondo gol e abbiamo creato occasioni, calci d'angolo e calci piazzati, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Penso di aver sfruttato l’occasione, ma devo ancora lottare per restare in nazionale più a lungo possibile. So che il ct conta su di me, ma posso aiutare anche l'Under 21 senza alcun problema".

