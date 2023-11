Torna in nazionale maggiore Nicola Zalewski, con la sua Polonia impegnata in casa contro la Repubblica Ceca. Il laterale giallorosso partirà dal primo minuto nel 3-5-2 scelto dal ct Probierz. La Polonia occupa il quarto posto nel girone a quota 10 punti, uno in meno rispetto alla squadra ceca.

? SKŁAD

Już wszystko wiemy - w takim składzie zagramy w meczu z Czechami! ⤵️

_____#POLCZE ???? pic.twitter.com/vI07Z2oKKS — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2023