Polonia-Lettonia: Zalewski dal 1' (FOTO)

In serata a Varsavia si chiudono anche gli impegni di Nicola Zalewski con la sua Nazionale prima di far rientro a Roma e mettersi nuovamente a disposizione di José Mourinho: la Polonia sfida in amichevole la Lettonia alle 20.45 al PGE Narodowy. L'esterno giallorosso, con la maglia numero 21, scende in campo dall'inizio.

? SKŁAD

Już za 75 minut rozpoczniemy mecz towarzyski z Łotwą.

Zagramy w takim składzie. ⤵️

_____#POLLVA ???? pic.twitter.com/MZWCsLRUCQ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 21, 2023