Nazionali: tutti gli impegni dei 14 giallorossi convocati

Dopo il pareggio nel derby di ieri pomeriggio contro la Lazio è arrivata la sosta di novembre per le Nazionali, che costringerà Mourinho a lavorare nei giorni successivi con un numero molto ristretto di giocatori. Sono 14 infatti i giallorossi che sono stati convocati dalle rispettive nazionali: Cristante ed El Shaarawy con l'Italia che il 17 e il 20 sfiderà Macedonia e Ucraina, Dybala e Paredes con l'Argentina (contro Uruguay e Brasile), Lukaku con il Belgio (contro Serbia e Azerbaigian), Kristensen con la Danimarca (impegni con Slovenia e Irlanda), Rui Patricio con il Portogallo (che sfiderà Liechtenstein e Islanda) e Zalewski con la Polonia (Repubblica Ceca e Lettonia). A loro si aggiungono Celik con la Turchia (contro Germania e Galles), Aouar con l'Algeria (contro Somalia e Mozambico), Azmoun con l'Iran (contro Hong Kong e Uzbekistan) e Ndicka con la Costa D'Avorio (contro Sychelles e Gambia). Tra i giovani convocati anche Bove con l'Italia Under 21 che sfiderà San Marino e Irlanda e Pisilli con l'Under 20. Per lui impegni con Inghilterra e Portogallo.