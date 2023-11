Nel pomeriggio è scesa in campo l'Algeria che ha sfidato e battuto il Mozambico nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale in programma del 2026. Il centrocampista della Roma Houssem Aouar è rimasto in panchina per tutta la gara e ha assistito alla vittoria dei compagni per 2-0 grazie alle reti di Chaibi e Zerrouki nella ripresa.