Italia U21: Bove convocato per i match contro San Marino e Irlanda (FOTO)

Dopo il weekend di campionato che vedrà la Roma impegnata nel derby sarà tempo di nazionali. Il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21 Carmine Nunziata ha diramato la lista dei 27 giocatori convocati per le gare contro San Marino e Irlanda: c'è Edoardo Bove, unico giallorosso salvato da Mourinho nella sconfitta contro lo Slavia Praga.

