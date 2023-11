Italia, primo allenamento in vista della Macedonia del Nord: assente Cristante

Bryan Cristante non è al meglio per un affaticamento muscolare e, come annunciato dal commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti, sarà valutato attentamente nelle prossime ore. Quest'oggi gli Azzurri si sono ritrovati a Coverciano per svolgere il primo allenamento in vista della sfida del 17 novembre contro la Macedonia del Nord, valida per la nona giornata delle qualificazioni a EURO 2024. Da sottolineare l'assenza di Cristante, il quale è rimasto a riposo e non ha partecipato alla seduta.