Italia-Macedonia del Nord: Zaniolo fischiato dal pubblico al suo ingresso in campo

Sta andando in scena allo Stadio Olimpico di Roma Italia-Macedonia del Nord, con gli azzurri che sono momentaneamente in vantaggio. Al 61' il ct Luciano Spalletti ha disposto 3 cambi: sono usciti Bonaventura, Jorginho e Chiesa, al loro posto Cristante, Frattesi e Zaniolo. L'eroe della notte di Tirana è stato fortemente fischiato dal pubblico al suo ingresso in campo e a ripetizione ad ogni tocco di palla.