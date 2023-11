Italia: allenamento pomeridiano per gli azzurri. Contro l'Ucraina ballottaggio Cristante-Jorginho

Neppure il tempo di archiviare la fondamentale vittoria sulla Macedonia del Nord che Luciano Spalletti e l'Italia sono già proiettati sulla sfida con l'Ucraina, in programma lunedì a Leverkusen, in Germania. Basterà un punto per qualificarsi direttamente al prossimo Europeo ed evitare così la trappola degli spareggi a marzo.

Gli azzurri sono rientrati nella notte a Coverciano e oggi pomeriggio sono scesi in campo per un allenamento alternato alle consuete sessioni video per analizzare l'ultimo match e studiare il prossimo avversario. Per chi ha giocato ieri bagni, massaggi e terapie di scarico, chi non è stato impiegato o è entrato a gara in corso ha svolto una seduta con la formazione dell'Under 18 dell'Empoli.

Domattina la rifinitura, poi nel primo pomeriggio il volo per Colonia e da lì Donnarumma e compagni raggiungeranno Leverkusen e la BayArena per le conferenze stampa di rito. Per la partita con l'Ucraina, Spalletti recupera Di Lorenzo che ha saltato per squalifica il match di ieri dove è stato sostituito da Darmian. I dubbi maggiori, che il ct scioglierà all'ultimo momento, riguardano perlopiù l'attacco (ballottaggio fra Scamacca e Raspadori) e il centrocampo: Frattesi duella per una maglia con Bonaventura, Jorginho potrebbe essere riconfermato ma lo incalza Cristante subentrato nella ripresa di ieri.

(ansa)