Iran-Hong Kong 2-0: doppietta di Azmoun (VIDEO)

Tra i giallorossi impegnati con le rispettive Nazionali durante la sosta c'è anche Sardar Azmoun, arrivato alla Roma in estate in prestito dal Bayer Leverkusen. L'attaccante iraniano affronta con la sua Nazionale l'Hong Kong alle 15.30 all'Azadi Stadium di Teheran nel match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Il giallorosso, partito titolare, al 12' sblocca la gara portando in vantaggio l'Iran di sinistro: riceve palla da sinistra e all'altezza del dischetto libera il sinistro vincente. Due minuti dopo Azmoun sigla anche il raddoppio e la doppietta personale.

Intanto la “Furia Iraniana”, per gli amici #Azmoun, continua a dominare in Nazionale! pic.twitter.com/MsVjZgzDIT — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) November 16, 2023