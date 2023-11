Germania-Turchia: Celik titolare (FOTO)

Impegno in serata per la Turchia di Vincenzo Montella, già qualificata ai prossimi Europei. Alle 20.45 la Turchia sfida in amichevole a Berlino la Germania di Julian Nagelsmann: tra gli 11 giocatori scelti nella formazione titolare figura anche il terzino giallorosso Zeki Celik, che scenderà in campo con la maglia numero 2.