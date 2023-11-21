Galles-Turchia: Celik in panchina (FOTO)

21/11/2023 alle 19:35.
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Già qualificata ai prossimi Europei in programma nel 2024 in Germania, questa sera la Turchia di Vincenzo Montella affronta in trasferta, al Cardiff City Stadium, il Galles nell'ultima giornata del girone di qualificazione. Per l'occasione Montella lascia fuori dalla formazione titolare il terzino giallorosso Zeki Celik, che seguirà almeno inizialmente la sfida dalla panchina.