Galles-Turchia: Celik in panchina (FOTO)

Già qualificata ai prossimi Europei in programma nel 2024 in Germania, questa sera la Turchia di Vincenzo Montella affronta in trasferta, al Cardiff City Stadium, il Galles nell'ultima giornata del girone di qualificazione. Per l'occasione Montella lascia fuori dalla formazione titolare il terzino giallorosso Zeki Celik, che seguirà almeno inizialmente la sfida dalla panchina.

A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında Galler karşısında sahaya çıkacağı 11 belli oldu. 11’imiz: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Yusuf Sarı, Ferdi… pic.twitter.com/Tup5Se3IbM — Türkiye #BizimÇocuklar ?? (@MilliTakimlar) November 21, 2023