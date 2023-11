Euro 2024, Italia ufficialmente in quarta fascia: tutte le possibili avversarie dei gironi

Questa sera si sono concluse le partite di qualificazione a Euro 2024 e l'Italia, dopo la qualificazione in extremis contro l'Ucraina, sarà ufficialmente in quarta fascia. Decisiva in tal senso la vittoria per 1-0 della Croazia contro l'Armenia, coi sorteggi dei gironi che si svolgeranno il 2 dicembre. Queste le possibili avversarie degli azzurri:

1° Fascia

Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Inghilterra.

2° Fascia

Ungheria, Danimarca, Albania, Romania, Austria, Turchia.

3° Fascia

Croazia, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda.