Brasile-Argentina 0-1: solo panchina per Dybala, Paredes in campo dal 70'

Vittoria importante per l'Argentina, che al Maracanà batte gli storici avversari del Brasile e resta in testa alle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026. A decidere la sfida una rete di Otamendi. Notte non particolarmente fortunata per i romanisti Dybala e Paredes: la Joya ha infatti guardato il match dalla panchina, mentre il centrocampista è entrato in campo al 70' al posto di Enzo Fernandez.