Belgio, Tedesco: "Lukaku sta facendo bene, è stato bravo in allenamento"

Alla vigilia della sfida di qualificazioni europee tra Belgio e Azerbaigian ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Diavoli rossi Domenico Tedesco, commentando anche il possibile utilizzo di Romelu Lukaku (rimasto in tribuna nell'ultima sfida): "Non dirò nulla sull’undici titolare, ma farò dei cambi rispetto al match contro la Serbia. Vogliamo freschezza, questo è tutto quello che posso dire. Jan Vertonghen sta facendo bene, così come Lukaku, sembra fresco ed è stato bravo in allenamento. Ho già pensato di schierare Jan accanto a Zeno Debast al centro della difesa, stanno facendo bene insieme".