Belgio, Lukaku: "Penso che Bakayoko diventerà migliore di me" (VIDEO)

PSV.TV - Ai canali ufficiali del PSV Romelu Lukaku elogia il compagno di Nazionale e attaccante classe 2003 del club olandese, Johan Bakayoko. "Al PSV stanno facendo un ottimo lavoro con lui. Penso che Peter Bosz sia un buon allenatore per lui. Sono sempre stato un fan del suo stile di gioco, spesso molto offensivo con ali veloci ed è così che Johan dà il meglio di sé. Il PSV sta andando bene in questa stagione, non ha ancora perso ed è quindi favorito per il titolo. Da appassionato di calcio, mi piace che ora in Olanda le cose siano un po' diverse", dice l'attaccante della Roma.

"Le statistiche sono molto importanti. Gli ho anche detto che è un giocatore bello da guardare. Ma anche che deve abbinare fantasia e creatività a gol e assist. Allora diventerà un giocatore di livello mondiale - aggiunge -. Personalmente spero che Johan possa continuare così e che ascolti attentamente i consigli che gli dà l'allenatore. Il cielo è il limite per lui. Penso davvero che diventerà migliore di me a lungo termine e, insieme a Jérémy Doku, diventerà il leader della squadra".