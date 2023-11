La sosta si avvicina e dopo il Derby della Capitale i calciatori della Roma raggiungeranno i ritiri delle proprie nazionali. Tra i giocatori che lasceranno Trigoria c'è anche Romelu Lukaku, il quale è stato convocato dal ct Domenico Tedesco per le sfide contro Serbia e Azerbaigian, valide per le qualificazioni a EURO 2024.

The last gathering of 2023. ? #WirSchaffenDas pic.twitter.com/rwKwMdcREY

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 10, 2023