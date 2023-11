Alle ore 01:00 (ora italiana) si è giocata la partita di qualificazione mondiali tra Argentina e Uruguay, terminata 0-2 a favore degli ospiti grazie ai gol di Araujo al 41' e Nunez all'87'. I due giallorossi convocati, Leandro Paredes e Paulo Dybala, sono rimasti in panchina per tutto il match, risparmiando energie in vista del prossimo impegno.