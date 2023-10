VIDEO - Hazard lascia il calcio giocato, il messaggio di Lukaku: "Sei stato un esempio dal primo giorno alla fine, grazie"

Da Romelu a Eden. Il Belgio tramite il proprio account X ha diffuso il toccante messaggio di Lukaku ad Hazard, che ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Il bomber della Roma si è congratulato con l'ex compagno e gli ha augurato il meglio:

"Eccoci qua Eden. Abbiamo saputo la notizia questa mattina. Vorrei ringraziarti, come compagno di squadra, per questi lunghi anni trascorsi insieme. Siamo cresciuti insieme in Nazionale, ho giocato anche con tuo fratello nelle nazionali giovanili, è stato un piacere giocare con te. Ci hai portato tanta felicità, gol, assist. Per me sei parte della storia del Belgio e del calcio internazionale. Hai fatto felice tante persone. Voglio congratularmi con te per la tua carriera, sei stato un modello dal primo giorno all'ultimo, sei un esempio per noi, ma anche per i bambini e per tutti, su come essere un uomo di famiglia e un calciatore professionista allo stesso tempo. Congratulazioni per la tua carriera. Auguro solo il meglio a te e alla tua famiglia, felicità e salute".