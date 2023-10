Under 21, problema alla caviglia per Bove. In dubbio per la sfida contro la Norvegia

Edoardo Bove è stato convocato dalla Nazionale Under 21 per la gara contro la Norvegia, in programma martedì 17 ottobre alle ore 17.45 allo stadio ‘Druso’ di Bolzano. Il centrocampista della Roma, però, è arrivato nel ritiro azzurro con un problema alla caviglia, frutto di un trauma contusivo riportato nell'ultima gara contro il Cagliari. Al momento Bove rimarrà in ritiro con gli azzurrini ma la sua presenza nella sfida di martedì prossimo è in dubbio.