Alle 17.45 l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata affronta allo stadio Druso di Bolzano la Norvegia, sfida valida per la qualificazione all'Europeo del 2025. Tra gli undici azzurrini scelti dal 1' dal ct figura anche il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, schierato in mezzo al campo con Prati e Ndour. La formazione titolare: Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Ndour; Casadei; Baldanzi, Esposito.