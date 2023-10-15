Turchia-Lettonia: Celik in panchina (FOTO)

15/10/2023 alle 19:50.
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A Konya la Turchia di Vincenzo Montella sfida la Lettonia nel match di qualificazione agli Europei del 2024 in programma in Germania. Tra gli undici titolari scelti dall'ex attaccante e allenatore della Roma non figura il terzino giallorosso Zeki Celik, che si accomoda almeno inizialmente in panchina.