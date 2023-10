Nuova sosta per gli impegni delle Nazionali all'orizzonte, dopo l'ottava giornata di campionato in programma tra oggi e domenica. Vincenzo Montella, da poco commissario tecnico della Turchia, ha diramato la lista dei convocati che parteciperanno alle sfide contro Croazia e Lettonia, valide per la qualificazione ad Euro 2024. Tra i 28 giocatori chiamati figura anche il terzino giallorosso Zeki Celik.

(tff.org)

