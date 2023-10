Slovacchia U21 e Polonia U21 sono scese in campo alle 18:00 di oggi per una gara amichevole. Il risultato finale è stato di 2-2. Ha preso parte al match il giallorosso Nicola Zalewski, eccezionalmente convocato con la nazionale U21: l'esterno della Roma è rimasto in campo per l'intera durata della partita.