Rezaei (vice c.t. Iran): "Azmoun non era pronto per la Roma, ma le sue qualità non si discutono"

SPORTITALIA - Rahman Rezaei, vice allenatore della nazionale iraniana, ha rilasciato un'intervista alla redazione del canale sportivo e si è soffermato anche su Sardar Azmoun, giocatore giallorosso. Le sue parole:

"Si è trovato ad allenarsi con tanti attaccanti bravi davanti arrivando in prestito. Mi è sembrato che lo avesse voluto più la dirigenza che l'allenatore: è arrivato a Roma ed all'improvviso è arrivato Lukaku dopo pochi giorni. Quando è arrivato era in calo, non era pronto fisicamente e mentalmente: è stato catapultato in una squadra come quella giallorossa circondato da grandi attaccanti con i quali lottare. Mourinho vuole giocatori che corrono tanto e lottano".

Ha fatto bene ad andare nella Capitale?

"Dico che mentalmente non era pronto ad andare in una squadra così con tanta concorrenza. Anche fisicamente non stava bene: lo vedevo in Nazionale, aveva qualche chilo in più. Ed anche Mourinho lo disse che fisicamente non era ancora pronto: queste cose un po' rendono difficile l'ambientamento veloce di un giocatore. Sarebbe stato totalmente differente se fosse stato pronto, perché le sue qualità non si discutono".

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE